Беларусь официально вступила в БРИКС

Стало известно, что Республика Беларусь официально вошла в состав БРИКС. Президент страны Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера 5 ноября этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РБ.

"Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", - уточнили в ведомстве.

Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков послу России Борису Грызлову.

Таким образом Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран-партнеров БРИКС. Среди этих принципов особо отмечаются:

дух взаимоуважения и понимания, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсуса;

нацеленность на укрепление структуры сотрудничества БРИКС посредством партнерства по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и межличностные контакты;

нацеленность на укрепление многостороннего взаимодействия, укрепления и обновления многосторонней системы и поддержания международного права;

принятие целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, как неотъемлемого краеугольного камня многостороннего взаимодействия и международного права;

поддержка всеобъемлющей реформы международной финансовой архитектуры с целью отражения изменений в мировом экономическом ландшафте, ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития, учета законных интересов Глобального Юга и повышения роли и представительства развивающихся стран в международном экономическом и финансовом управлении. Беларусь также соответствует всем предъявляемым стандартам и критериям, в частности, является государством с влиянием в регионе и мире, имеет дипломатические отношения со всеми государствами БРИКС, не присоединялась к санкциям в обход Совета Безопасности ООН, продвигает мир и безопасность на международном и региональном уровнях, поддерживает устойчивое социально-экономическое развитие.

Казахстан ранее получил официальное приглашение в БРИКС, но пресс-секретарь Президента Берик Уали заявил, что пока Казахстан не планирует вступать в организацию.