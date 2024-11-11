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Беларусь официально вступила в БРИКС

Сегодня, 15:46
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МИД Беларуси Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
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Фото: МИД Беларуси

Стало известно, что Республика Беларусь официально вошла в состав БРИКС. Президент страны Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера 5 ноября этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РБ.

"Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", - уточнили в ведомстве.

Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков послу России Борису Грызлову. 

Таким образом Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран-партнеров БРИКС.  Среди этих принципов особо отмечаются:

  • дух взаимоуважения и понимания, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсуса;
  • нацеленность на укрепление структуры сотрудничества БРИКС посредством партнерства по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и межличностные контакты;
  • нацеленность на укрепление многостороннего взаимодействия, укрепления и обновления многосторонней системы и поддержания международного права;
  • принятие целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, как неотъемлемого краеугольного камня многостороннего взаимодействия и международного права;
  • поддержка всеобъемлющей реформы международной финансовой архитектуры с целью отражения изменений в мировом экономическом ландшафте, ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития, учета законных интересов Глобального Юга и повышения роли и представительства развивающихся стран в международном экономическом и финансовом управлении. Беларусь также соответствует всем предъявляемым стандартам и критериям, в частности, является государством с влиянием в регионе и мире, имеет дипломатические отношения со всеми государствами БРИКС, не присоединялась к санкциям в обход Совета Безопасности ООН, продвигает мир и безопасность на международном и региональном уровнях, поддерживает устойчивое социально-экономическое развитие. 

Казахстан ранее получил официальное приглашение в БРИКС, но пресс-секретарь Президента Берик Уали заявил, что пока Казахстан не планирует вступать в организацию. 

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