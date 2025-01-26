Белал Мухаммад пришёл потренироваться в зал Шавката Рахмонова
Соперник казахстанца пообещал обойтись без травм.
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
152Фото: Getty image
Тренер Шавката Рахмонова в американском зале Kill Cliff Саид Сапаров рассказал, с какой целью Белал Мухаммад посетил одну из здешних тренировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
"Без паники. Белал просто пришел в наш зал в выходной день потренироваться со своим другом и нашим одноклубником Джаредом Гордоном. Хорошая новость для казахстанских болельщиков: в этот раз он пообещал обойтись без травм, а бой – в разработке на май", – написал Сапаров в Instagram.
Напомним, по новой информации поединок за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом должен пройти в Канаде.