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Белал Мухаммад пришёл потренироваться в зал Шавката Рахмонова

Соперник казахстанца пообещал обойтись без травм.

Сегодня, 15:14
АВТОР
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Getty image Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
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Фото: Getty image

Тренер Шавката Рахмонова в американском зале Kill Cliff Саид Сапаров рассказал, с какой целью Белал Мухаммад посетил одну из здешних тренировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Без паники. Белал просто пришел в наш зал в выходной день потренироваться со своим другом и нашим одноклубником Джаредом Гордоном. Хорошая новость для казахстанских болельщиков: в этот раз он пообещал обойтись без травм, а бой – в разработке на май", – написал Сапаров в Instagram.

Напомним, по новой информации поединок за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом должен пройти в Канаде.

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