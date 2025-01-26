Тренер Шавката Рахмонова в американском зале Kill Cliff Саид Сапаров рассказал, с какой целью Белал Мухаммад посетил одну из здешних тренировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Без паники. Белал просто пришел в наш зал в выходной день потренироваться со своим другом и нашим одноклубником Джаредом Гордоном. Хорошая новость для казахстанских болельщиков: в этот раз он пообещал обойтись без травм, а бой – в разработке на май", – написал Сапаров в Instagram.

Напомним, по новой информации поединок за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом должен пройти в Канаде.