Бектенов возьмёт курс на возвращение незаконно выведенных активов государству - Бапи

Депутат мажилиса Ермурат Бапи назвал назначение Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана особенным выбором президента, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Как бы мы не говорили, что кандидатуру Бектенова предложила партия Amanat, всё равно это выбор президента. Это особенный выбор. Если вы заметили, ни один эксперт до этого момента не мог предположить, что главой кабмина станет Бектенов. Сколько было прогнозов, предположений, но ни разу не была произнесена фамилия Бектенова", - сказал мажилисмен.

Бапи предположил, что глава государства неспроста назначил на должность премьер-министра именно этого человека. У экс-главы администрации президента есть все рычаги воздействия, которые позволят новому правительству вернуть как можно больше незаконно выведенных за рубеж активов.

"Сейчас государственного бюджета ни на что не хватает. Это как овечья шкура: потянешь туда, с этой стороны оголяется, потянешь сюда, с другой стороны оголяется. Если в две стороны потянуть, может и разорваться. Есть предел и иностранным инвестициям, которые когда-нибудь будут возвращены. Откуда могут прийти поступления в бюджет? Можем только вернуть то, что украли и незаконно вывели из страны. Поэтому, я думаю, главной сферой деятельности нового правительства будет возвращение активов в бюджет", - заявил депутат.

Мажилисмен напомнил, что уже возвращено порядка одного триллиона тенге. Сейчас проводится работа по рассмотрению 223 триллионов тенге активов.