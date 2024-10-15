В Правительстве подняли проблему низких экономических показателей в регионах

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства отметил недостаточную активную работу министров и акимов, передает BaigeNews.kz. Глава правительства считает, что это повлияло на экономические показатели в стране.

"Экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа. Требуется ежедневный мониторинг, принятие своевременных мер, содействующих росту отстающих отраслей. Акиматам необходимо основной акцент сделать на поддержке обрабатывающей промышленности, а также стимулировании строительства и торговли. Здесь есть большие резервы. Надо обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины в вопросах реализации инвестиционных проектов.

Все госорганы должны быть нацелены на своевременную и качественную реализацию инвестпроектов", - сказал Бектенов.

Он также добавил, что 11 регионов не достигли планового показателя по инвестициям в основной капитал.

Крайне низкие инвестиции в 11 отраслях – это туризм, информация и связь, производство резиновых и пластмассовых изделий, продуктов химической промышленности и продуктов питания.

"Всем ставлю задачу до конца года обеспечить исполнение целевого индикатора по инвестициям в основной капитал.

Особый акцент на обрабатывающем секторе, АПК, транспорте и логистике, а также таких сферах, как водоснабжение и электроснабжение.

Министерству иностранных дел надо усилить работу по привлечению инвестиций с ежемесячным вынесением результатов и проблемных вопросов на заседания Инвестиционного штаба", - сказал Бектенов.

Глава правительства также обратил внимание на необходимость сдерживать рост цен на социально значимые товары и инфляции.

Бектенов также заявил о необходимости усиления финансовой дисциплины администраторам бюджетных программ.