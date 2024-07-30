Бектенов поручил ужесточить борьбу с пьяными водителями в Казахстане

На заседании правительства под председательством премьер-пинистра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы безопасности на дорогах Казахстана, передаёт BaigeNews. С докладами выступили министры внутренних дел Ержан Саденов, транспорта Марат Карабаев, о текущей ситуации в регионах доложили акимы ряда областей.

По данным МВД, ежегодно в стране в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 2 тыс человек, свыше 19 тыс получают увечья. Наиболее высокие показатели по ДТП в Алматинской, Жамбылской и Мангистауской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.

Глава правительства привел конкретные примеры гибели людей, отметив при этом, что в стране из года в год не снижается количество ДТП: только за 6 месяцев текущего года погибло порядка тысячи человек.

Так, 18 июня в поселке Шелек Алматинской области в вечернее время на автодороге "Шелек-Хоргос" был насмерть сбит ученик 10-го класса, перебегавший дорогу в неустановленном месте. При этом на данном участке не было ни пешеходного перехода, ни освещения.

"Акиматам регионов необходимо увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием, установить ограждения и освещение. Особенно эту работу нужно усилить в вышеуказанных регионах, на которые приходится наибольшая доля ДТП. В частности, поручаю усилить работу в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных", — заявил Олжас Бектенов, заострив внимание на низком уровне культуры вождения, дисциплины водителей и пешеходов.

В Казахстане ужесточена уголовная и административная ответственность за дорожные правонарушения. Тем не менее, с начала года пресечено порядка 6 млн нарушений ПДД, задержано свыше 12 тыс. нетрезвых водителей. В этой связи Глава Правительства отметил, что к таким нарушителям нужно применять самые строгие меры.

Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона. На этой основе и с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках и принять необходимые меры.

Министерствам просвещения, туризма и спорта, акиматам при направлении учащихся на различные образовательные и спортивные мероприятия необходимо обеспечивать обязательное сопровождение сотрудниками полиции.

Министерству транспорта совместно с НПП "Атамекен" – принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах; акиматам регионов – по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Также следует усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог.

Министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам – активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению ПДД и безопасности на дорогах.

Кроме того, Олжас Бектенов поднял вопросы безопасности на незавершенных участках строящихся автодорог.

Глава правительства акцентировал внимание на проблеме отсутствия дорожных знаков, информационных щитов и временных разметок на таких участках. Отмечено, что зачастую предупреждающие знаки устанавливаются с нарушениями и не всегда видны водителю.

К примеру, в марте в Алматинской области на автодороге "Караганда - Алматы", где еще с 2019 года ведутся строительные работы, после столкновения легковой автомашины с грузовиком погибли 4 человека. В мае на этой же автодороге в результате аварии погибли 5 человек.

Премьер-министр поручил министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог, а также усилить контроль за строгим соблюдением соответствующих стандартов.

Была поднята еще одна проблема загородных дорог – плохая мобильная связь. Для примера – на автодороге "Караганда – Алматы" по территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. Олжас Бектенов отметил, что в случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В этой связи МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог.

"На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают. Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50-ти тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы", — поручил Премьер-министр.

По данным министерства транспорта, на сегодня для обеспечения безопасного движения на республиканских дорогах 3 200 км дорог переведены на 4-х полосное движение, установлено более 5 тыс кв. метров специальных полос, 630 дорожных знаков, обеспечивающих освещение и 1 230 дорожных буферов. В целях исключения дорожных происшествий с пешеходами построено 52 обходов городов и населенных пунктов и 32 надземных перехода. Кроме того, для предотвращения выхода животных построено 1 500 км ограждений и 319 скотопрогонов.

В текущем году дорожно-ремонтными работами охвачено 12 тыс км дорог, из них на 7 тыс км работы будут завершены полностью. Среди них такие важные участки, как Алматы-Караганда, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Актобе-Атырау-Астрахань и Мерке-Бурылбайтал. В результате эти дороги будут переведены в I и II техническую категорию, что позволит повысить дорожную безопасность.

Также в ходе заседания правительства премьер-министр заострил внимание на некачественной работе автошкол и станций техосмотров.

В частности отмечено, что снижение требований к автошколам негативно повлияло на качество подготовки и культуру вождения водителей. При этом сейчас для открытия учебных центров не требуется получение лицензий и разрешений. Во многих из них отсутствует необходимая материальная база. Из-за исключения административной ответственности за некачественную подготовку учебный процесс зачастую проводится формально.

Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами поручено взять под учет все автошколы, проанализировать международный опыт и, при необходимости, пересмотреть подходы по прохождению подготовки водителей и получения водительских прав.

Олжас Бектенов также отметил, что на безопасность дорожного движения напрямую влияет техническое состояние автотранспорта. Ежегодно в стране наблюдается рост автопарка, однако при этом технические осмотры машин проводятся некачественно. Зачастую данный бизнес работает лишь по принципу коммерческой выгоды.

"Вопрос безопасности на дорогах и сохранности жизни людей всегда должен быть важнее коммерческого интереса отдельных лиц. Пора навести порядок в работе центров технического осмотра. Министерству транспорта поручаю выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств", — подчеркнул премьер-министр.

При этом Олжас Бектенов отметил, что главная задача правительства, профильных министерств и всех уполномоченных госорганов – обеспечить безопасность на дорогах, снизить аварийность и смертность. Для этого по поручению премьер-министра будут выработаны системные меры.

На сегодняшний день по Казахстану работают 950 операторов технического осмотра. За 6 месяцев этого года техосмотр прошли 1,8 млн транспортных средств, более 23 тыс.из них признаны технически непригодными. В целях исключения фактов проведений фиктивного технического осмотра разработан законопроект, который предусматривает лишение операторов соответствующих разрешений для технического осмотра и увеличение размера штрафа с 10 МРП до 100 МРП.