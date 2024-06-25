Бектенов раскритиковал подготовку к отопительному сезону

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz.

Бектенов сообщил, что одной из самых важных задач на текущий летний период является подготовка к предстоящему отопительному сезону.

"Уже завершается июнь, и появляются риски подготовки объектов теплоснабжения. Это подтверждает тенденция несоблюдения сроков ремонта основного оборудования на теплоисточниках… Низкие темпы работ отмечаются и при модернизации тепловых сетей. Пока выполнено немногим менее 25% из запланированного объема работ", - отметил он.

Указал при этом он на то, что сохраняется тенденция модернизации теплосетей преимущественно за счет средств республиканского бюджета.

"Отмечаю недостаточно эффективную работу по подготовке к отопительному периоду", - резюмировал глава кабмина.

В этой связи он поручил Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях.