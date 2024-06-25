Бектенов раскритиковал подготовку к отопительному сезону
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz.
Бектенов сообщил, что одной из самых важных задач на текущий летний период является подготовка к предстоящему отопительному сезону.
"Уже завершается июнь, и появляются риски подготовки объектов теплоснабжения. Это подтверждает тенденция несоблюдения сроков ремонта основного оборудования на теплоисточниках… Низкие темпы работ отмечаются и при модернизации тепловых сетей. Пока выполнено немногим менее 25% из запланированного объема работ", - отметил он.
Указал при этом он на то, что сохраняется тенденция модернизации теплосетей преимущественно за счет средств республиканского бюджета.
"Отмечаю недостаточно эффективную работу по подготовке к отопительному периоду", - резюмировал глава кабмина.
В этой связи он поручил Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях.
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