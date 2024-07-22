Бектенов проверил темпы восстановления инфраструктуры в пострадавших от паводков сёлах Актюбинской области

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с темпами строительства новых домов для пострадавших от паводков жителей Темирского и Уилского районов, передаёт BaigeNews.kz.

Проверено исполнение поручений по ускорению работ, мобилизации сил и спецтехники, данных акимату и профильному министерству 17 июля на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков.

Бектенов осмотрел строящиеся дома в селе Каратал Уилского района, по которым ранее поднимались вопросы отставания от графика на 15-25 дней. В результате паводков в населённом пункте пострадало 210 строений, их обследование полностью завершено. На вторичном рынке для сельчан выкуплено 60 домов. По 18 объектам недвижимости, подлежащим ремонту, произведены выплаты. В селе ведутся работы по строительству 132 домов взамен признанных непригодными для жилья.

Премьер-министр ознакомился с обеспеченностью подрядных компаний спецтехникой и трудовыми ресурсами. В данный момент залит фундамент всех 132 домов, в 120 завершены работы по укладке стен, 65 покрыты кровлей, в 30 идут внутренние строительно-монтажные работы. Олжас Бектенов поручил привлечь дополнительные силы и спецтехнику на строительные площадки.

В Темирском районе премьер-министр проверил ход строительства домов в селе Кумсай. В результате паводков здесь пострадало 46 строений. Сельчан заселили в приобретённые для них 18 домов, отремонтировано семь. Ведётся строительство 21 нового дома, полностью завершены работы по укладке стен. 19 будущих новостроек покрыты кровлей, в шести из них ведутся внутренние строительно-монтажные работы.

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев доложил премьер-министру о ситуации в регионе с восстановлением жилья, инфраструктуры и выплатой компенсаций.

"Инфраструктура и жилые дома сильно пострадали от паводков. Президент поручил реконструировать дороги и соцобъекты, восстановить и построить новые дома. Все поручения должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Для этого акиматам оказывается полная поддержка от правительства и отраслевых министерств", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства отдельно остановился на состоянии гидротехнических сооружений, расположенных на территории области. Из 206 объектов разрушены 15. Для устранения последствий паводков проводятся необходимые работы. Даны поручения ускорить все процессы по гидросооружениям, а также устранить имеющиеся риски в целях подготовки к паводковому периоду 2025 года.

Кроме того, в регионе планируется восстановление 58 объектов транспортной инфраструктуры. Для ремонта и реконструкции повреждённых дорог из резерва Правительства РК выделено 10,2 миллиарда тенге, из областного резерва – 6,4 миллиарда тенге. Ожидаются результаты экспертизы.

Всего в планах – строительство и ремонт 100 водопропускных труб, 23 мостов, 47,2 километра дорог.