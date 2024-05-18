Бектенов проверил динамику работы отечественного бизнеса

Правительство планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий и контролирует вопрос развития промышленного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр Олжас Бектенов в цифровом офисе проверил динамику изменения показателей работы отечественных субъектов бизнеса. Рассмотрены данные предприятий, уже посещенных в рамках рабочих поездок в регионы.

Изучены объёмы производства, а также влияние принимаемых мер по дозагрузке предприятий через их стыковку с компаниями-покупателями.

К слову, уже запущено SMS-оповещение компаний с перечнем отечественных производителей товаров и услуг, по которым на сегодня отмечается высокий уровень импорта. Первые сообщения уже получили 364 компании.

В целом цифровые работы нацелены на отслеживание в режиме реального времени статуса исполнения поручений с обеспечением роста промышленного производства.

Премьер-министр также ознакомился с целевыми индикаторами работы "Самрук-Казына" по увеличению доли казахстанского содержания и поручил повысить KPI для получения более качественных изменений.

Кроме того, был представлен пилотный проект цифровой инвестиционной платформы. Ее цель - упрощение реализации инвестпроектов и недопущение создания искусственных административных барьеров.