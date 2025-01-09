Премьер-министр РК Олжас Бектенов представил коллективу Министерства юстиции нового министра – Ерлана Сарсембаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства.

Руководитель Правительства выразил благодарность Азамату Ескараеву за проделанную работу на посту министра и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе представления Ерлана Сарсембаева Премьер-министр озвучил ряд задач, поставленных Главой государства перед коллективом Министерства юстиции во главе с новым министром. В частности, по укреплению правовой системы страны, внедрению принципа "Закон и Порядок".

Олжас Бектенов подчеркнул, что работа Правительства в рамках достижения обозначенных Президентом целей требует постоянного и качественного законодательного сопровождения.

Обозначена необходимость тесного взаимодействия с Парламентом, обеспечения дальнейшего повышения качества оказываемых гражданам юридических услуг, совершенствования институтов нотариата и адвокатуры.

Кроме того, дан ряд поручений по защите интересов Казахстана на международной арене.

Напомним, 9 января был назначен новый глава Минюста РК.