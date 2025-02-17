На встрече с активом области Олжас Бектенов поблагодарил Ермека Кошербаева за эффективную работу и вклад в развитие региона, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечено, что за последние годы в Восточно-Казахстанскую область привлечено порядка 1,5 трлн тенге инвестиций, что позволило создать новые рабочие места и обеспечить экономический рост. В регионе введены новые инфраструктурные и социальные объекты.

Представляя нового акима, Премьер-министр отметил задачи, поставленные Главой государства перед руководством Восточно-Казахстанской области. Обозначены перспективные направления, реализация которых позволит обеспечить занятость населения и даст импульс развитию экономики региона. Среди приоритетных - поддержка малого и среднего бизнеса, переработка сельскохозяйственной продукции, внедрение цифровых решений. Подчеркнута важность усиления работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизации инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено раскрытию туристического потенциала посредством развития природных зон отдыха и историко-культурных мест. Открытие крупнейшего в стране моста через Бухтарминское водохранилище, строительство аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан дадут дополнительный импульс развитию отрасли и экономики в целом.

Среди приоритетных задач также обозначены вопросы создания комфортных условий для инвесторов с обеспечением инженерной инфраструктурой специальных экономических и индустриальных зон, применения современных технологий и инновационных подходов в промышленности.