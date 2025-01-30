Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили в Астане вопросы, касающиеся исполнения поручений президентов двух стран по углублению торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, включая взаимные инвестиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы заинтересованы в создании новых производств и предлагаем российским компаниям активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане", - отметил Бектенов, подчеркнув важность дальнейшего развития двусторонних экономических связей.

За последние 20 лет объем прямых инвестиций российских компаний в экономику Казахстана составил 25,2 млрд долларов, а казахстанские компании вложили в экономику России 8,7 млрд долларов. Только за 9 месяцев 2024 года валовый приток российских инвестиций увеличился на 43,7% и достиг 2,8 млрд долларов. Россия заняла второе место по объему инвестиций в Казахстан, уступив Нидерландам (2,9 млрд долларов).