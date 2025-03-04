Министр транспорта Марзат Карабаев на заседании правительства рассказал о финансировании проектов в транспортной отрасли. В 2025 году на строительство и ремонт дорог планируется охватить 13 тысяч километров, что выше уровня прошлого года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, финансированием полностью обеспечено для 9,5 тысяч км дорог. По оставшимся 3,6 тысяч км ведутся переговоры с международными финансовыми институтами. Среди новых проектов – строительство трасс "Жезказган – Караганда", "Актобе – Өртайсын", "Атырау – Доссор", а также обходные дороги в Сарыагаше, Рудном и Кызылорде.

"По каждому проекту решением Координационного совета определены источники финансирования, разработаны технико-экономические обоснования, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций в соответствии с условиями международных финансовых институтов", - сказал министр.

Карабаев отметил, что в результате пересмотра тендерных требований международными институтами казахстанские подрядные компании получили больше возможностей для участия в конкурсах. К примеру, по проекту "Караганда – Жезказган" количество отечественных компаний-участников увеличилось с 2 до 10.

Кроме того, в этом году запланированы строительные и ремонтные работы на 5 тысяч км железных дорог. Из них 2,4 тыс. км уже обеспечены финансированием, а оставшиеся 2,6 тыс. км входят в программу развития Трансказахстанского железнодорожного коридора. В рамках этой программы будут реализованы проекты по строительству новых участков, модернизации инфраструктуры и внедрению современных систем регулирования.

"В настоящее время ведутся переговоры с международными финансовыми институтами с целью обеспечения финансирования этих проектов. В целом, реализация проектов в железной сфере позволит за 20 лет достичь мультипликативного эффекта в социально-экономическом направлении в объеме 11 трлн тенге. Это также способствует увеличению валового внутреннего продукта на уровне от 0,4 до 1% в период с 2025 по 2029 год. По всем проектам в апреле текущего года планируется начать строительно-монтажные работы", - отметил Карабаев.

Также к настоящему времени реконструировано 5 вокзалов. В этом году еще начнутся ремонтные работы на 53 вокзалах включая туристические направления. Работы на привокзальных площадках будут обеспечены местными исполнительными органами.

Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость завершения ремонтов вокзалов в этом году.