Бектенов потребовал ускорить строительство трассы и восстановление аэропорта в Аркалыке
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Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проверил исполнение поручений Президента по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.
В городе Аркалыке он ознакомился с проектом строительства автомагистрали "Центр–Запад", которая соединит Астану с западными регионами через Тургай и Иргиз. Трасса международного уровня должна сократить маршрут на 560 км и на 5 часов. Работы начнутся в течение месяца по поручению главы правительства.
Кроме того, Бектенов потребовал завершить до конца года восстановление аэропорта Аркалыка. По словам заместителя акима области Берика Танжарикова, здесь появится новый терминал, а реконструкция взлетно-посадочной полосы позволит принимать самолёты типа АН-24 и CRJ 200.
Также Премьер-министр проконтролировал ход ремонта автодороги "Жезказган–Петропавловск", что сократит путь от юга до столицы и Костаная на сотни километров.
"Важно реализовать проекты быстро и качественно. Это придаст новый импульс развитию регионов и поможет диверсифицировать экономику", — подчеркнул Бектенов.
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