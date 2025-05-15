Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проверил исполнение поручений Президента по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

В городе Аркалыке он ознакомился с проектом строительства автомагистрали "Центр–Запад", которая соединит Астану с западными регионами через Тургай и Иргиз. Трасса международного уровня должна сократить маршрут на 560 км и на 5 часов. Работы начнутся в течение месяца по поручению главы правительства.

Кроме того, Бектенов потребовал завершить до конца года восстановление аэропорта Аркалыка. По словам заместителя акима области Берика Танжарикова, здесь появится новый терминал, а реконструкция взлетно-посадочной полосы позволит принимать самолёты типа АН-24 и CRJ 200.

Также Премьер-министр проконтролировал ход ремонта автодороги "Жезказган–Петропавловск", что сократит путь от юга до столицы и Костаная на сотни километров.