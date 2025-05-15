  • 15 Мая, 13:54
  • BAIGENEWS

Бектенов потребовал ускорить строительство трассы и восстановление аэропорта в Аркалыке

Сегодня, 12:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства РК Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
113
Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проверил исполнение поручений Президента по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz. 

В городе Аркалыке он ознакомился с проектом строительства автомагистрали "Центр–Запад", которая соединит Астану с западными регионами через Тургай и Иргиз. Трасса международного уровня должна сократить маршрут на 560 км и на 5 часов. Работы начнутся в течение месяца по поручению главы правительства.

Кроме того, Бектенов потребовал завершить до конца года восстановление аэропорта Аркалыка. По словам заместителя акима области Берика Танжарикова, здесь появится новый терминал, а реконструкция взлетно-посадочной полосы позволит принимать самолёты типа АН-24 и CRJ 200.

Также Премьер-министр проконтролировал ход ремонта автодороги "Жезказган–Петропавловск", что сократит путь от юга до столицы и Костаная на сотни километров.

"Важно реализовать проекты быстро и качественно. Это придаст новый импульс развитию регионов и поможет диверсифицировать экономику", — подчеркнул Бектенов.

Самое читаемое

Наверх