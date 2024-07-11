Бектенов посетил предприятия индустриальной зоны Алматы и дал ряд поручений

Премьер-Министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматы посетил ряд предприятий на территории индустриальной зоны, на примере которых ознакомился с темпами привлечения инвестиций и локализации производства. Созданные здесь условия нацелены на упрощение работы бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На заводе "Ирригатор Казахстан" Глава Правительства осмотрел производство трубок по израильской технологии для капельного полива сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности и водосбережения. Запущенное в январе т.г. предприятие способно выпускать 270 млн метров продукции в год для садовых, ягодных, овощных и зерновых культур. Директор компании Мурат Акшалов доложил, что в проект привлечено свыше 770 млн тенге иностранных инвестиций от израильской компании METZERPLAS, что составляет почти треть от общей суммы проекта.

Олжас Бектенов подчеркнул важность проекта с учетом его нацеленности на водосбережение и поручил госорганам проработать вопрос загрузки предприятия на полную мощность, а также оказать содействие во взаимодействии с сельхозпредприятиями для налаживания сбыта. Отметим, что на сегодня рынок капельного орошения в Казахстане составляет 70 тыс. га.

С планами по углублению локализации и переходу на более сложные технологические процессы производства Олжас Бектенов ознакомился во время посещения предприятия Hyundai Trans Kazakhstan. Премьер-Министру доложили о расширении и модернизации завода с увеличением площади до 40 тыс. кв. м и количества рабочих мест до 1700. Проект расширения стоимостью 16,4 млрд тенге реализован полностью за счет инвестора. Дополнительно предприятие инвестирует в модернизацию цехов сварки, окраски и сборки с целью увеличения мощностей мелкоузлового производства и перехода на полный цикл производства со сваркой и окраской новых моделей.

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов также сообщил о планах развития производственного кластера, в который кроме существующего завода Hyundai Trans Kazakhstan входят строящийся мультибрендовый завод с мощностью 90 тыс. легковых автомобилей в год (запуск планируется на 2025 год), три завода по производству автокомпонентов и логистический хаб. Общее количество рабочих мест превысит 6 тыс. человек.

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство продолжит меры по поддержке отечественного автопрома. В свою очередь бизнес должен постоянно развиваться и повышать локализацию.