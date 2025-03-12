Бектенов поручил завершить анализ благосостояния граждан для улучшения соцпомощи
По состоянию на март, в Казахстане более 4 млн граждан охвачены различными мерами соцподдержки.
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Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание по реализации поручений Главы государства в части совершенствования системы социальной поддержки населения, передаёт BaigeNews.kz.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу "социальной справедливости".
По состоянию на март, в Казахстане более 4 млн граждан охвачены различными мерами соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих. Анализ данных "Цифровой карты семьи" демонстрирует, что только 564 тысяч граждан относятся к категориям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости.
Внимание также уделено вопросу решения проблемы региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.
Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом работы правительства является охват нуждающихся граждан мерами поддержки для дальнейшего перехода их в категории с удовлетворительным уровнем жизни. Для этого министерствам труда и соцзащиты населения, цифрового развития поручено в ближайшее время завершить работы по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, не отражающимся в системе нуждающихся.
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