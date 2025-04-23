На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения по развитию газовой отрасли, передает BaigeNews.kz.

"Необходимо внедрение цифровых решений для учета и мониторинга потребления газа. Это позволит сократить потери, повысить прозрачность и управляемость системы. Поэтому поручаю компании QazaqGaz совместно с Министерством энергетики до 1 августа 2026 года обеспечить цифровой учет товарного газа по всей цепочке от производства до потребления", - сказал Олжас Бектенов.

Он также добавил, что важно уделить внимание оцифровке процессов распределения сжиженного нефтяного газа в регионах.

Сегодня он осуществляется вручную, и такой непрозрачный механизм приводит к коррупционным рискам, считает Бектенов.

"Поэтому этот процесс необходимо оцифровать и сделать понятным всем участникам. Поручаю Министерству энергетики и акимам регионов в месячный срок внести конкретные предложения по автоматизации процессов распределения сжиженного газа", - сказал Бектенов.

Помимо этого он поручил винистерству энергетики совместно с компаниями QazaqGaz и "КазМунайГаз" к 1 июня внести предложения в правительство по развитию и освоению новых газовых месторождений.

Также он поручил Министерству промышленности совместно с Министерством энергетики до конца августа текущего года ввести в эксплуатацию единую платформу недропользования.

Глава Кабмина считает, что фонду "Самрук-Казына"необходимо взять под особый контроль своевременное завершение строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и Жанаозене.

"Министерству энергетики в третьем квартале текущего года обеспечить принятие инвестиционного решения по ГПЗ на Карачаганаке. Правительством принимаются меры по ускоренному строительству магистральных газопроводов. От этого напрямую зависит дальнейшее развитие промышленности и повышение качества жизни наших граждан. С учетом ускоренных темпов реализации проектов газопроводов акиматам регионов необходимо обеспечить заблаговременную подготовку и своевременное завершение всех запланированных работ по газификации населенных пунктов. Также можно ускорить газификацию через применение современных технологий", - заключил Бектенов.

Ранее сообщалось, что Минэнерго прогнозирует рост добычи газа в Казахстане. Также по словам министра, скидки на газ станут доступнее для уязвимых категорий населения.

Отмечается, что рост числа авто на газу вызвал дефицит топлива в Казахстане. Анализ потребления показал увеличение спроса на сжиженный газ.