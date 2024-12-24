На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы внедрения новых цифровых технологий и искусственного интеллекта в повседневной деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК. Бектенов поручил усилить работу по интеграции ИИ.

В офисе цифрового Правительства Премьер-министру продемонстрировали примеры реализации отечественных цифровых решений. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил проекты "Социальный кошелек", "Реестр ОТП", "Онлайн-нотариус", платформу для систематизации запросов граждан E-Otinish и др.

Руководитель Правительства отметил важность создания цифровой среды для стимулирования экономики. Все развитые страны инвестируют в развитие цифровизации и искусственного интеллекта и создают собственные стратегии. В Казахстане цифровые технологии на сегодня внедрены и активно используются в сферах промышленности, экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной и юридической поддержки, налогового сектора и бизнес-среды.

"Глава государства подчеркивает, что цифровая трансформация в системе государственного управления должна содействовать глобальным преобразованиям в общественной жизни и экономике. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений. Вся эта работа будет продолжена в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового Закона об искусственном интеллекте", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также ранее стало известно, что цифровизация экологии помогает защитить лес и окружающую среду в Казахстане.