Бектенов поручил усилить борьбу с контрафактной продукцией

С теневой экономикой в Казахстане будут бороться с помощью цифровизации торговли. Об этом говорили на совещании под председательством премьер-министра страны Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Перед премьером отчитались министерства торговли и интеграции, финансов, промышленности и строительства, сельского хозяйства, а также своё мнение высказали представители НПП "Атамекен".

Участники совещания отметили положительный эффект от введения маркировки товаров, которая является одним из действенных инструментов борьбы против теневой экономики.

"В Казахстане обязательной маркировке средствами идентификации подлежат табачные изделия, обувная продукция и с 1 июля этого года – все лекарственные средства. По данным Министерства торговли и интеграции, после введения обязательной маркировки табачных изделий обеспечен рост поступления акцизов по всем видам табачных изделий на 25%. Помимо этого увеличилась возможность выявления контрафактной продукции. Так, с 2022 года по 1 квартал 2024-го в стране изъято нелегальной табачной продукции на 15 млрд тенге. При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023-ом", — говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили планы по дальнейшему введению маркировки на другие группы товаров, реализация которых, согласно прогнозам на ближайшие 5 лет, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге; долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%; поступления в бюджет – на 270 млрд тенге.

"Мы однозначно должны идти к “обелению” экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров мы начнем “проседать”, нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки", — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив отраслевым государственным органам усилить работу по информированию общественности и бизнеса о положительных эффектах внедрения маркировки.

Также был рассмотрен ход реализации в Казахстане пилотного проекта Национальной системы прослеживаемости товаров. Ее введение позволяет отслеживать перемещение товаров от поставщиков к покупателям, контролировать всю цепочку поставок; фиксировать информацию о наличии товаров на складах региональных СПК и движении в режиме реального времени. Это также сокращает время обработки данных и повышает эффективность контроля за оборотом товаров.

В результате реализации пилота в рамках механизма стабилизации цен оцифровано 100% договоров сельскохозяйственных производственных кооперативов на сумму 89,4 млрд тенге, охвачено 95% производителей и реализаторов социально значимых продуктов питания.

Рассмотрены планы по расширению Национальной системы и включению в нее продуктовой корзины из 58 товарных позиций и перечня из 488 товаров, на основе которых рассчитывается инфляция.

По итогам совещания глава Правительства поручил профильным министерствам усилить меры по выявлению контрафактной продукции, а также проработать вопросы ввода обязательной маркировки товарных групп по завершенным пилотным проектам и законодательного закрепления единого каталога товаров для обеспечения достоверного и оперативного мониторинга цен.