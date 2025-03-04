Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить Соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью 1,35 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр Казахстана провёл встречу с генеральным директором ESTA Construction Мустафой Топраком. Обсуждены вопросы строительства завода по производству карбамида и аммиака.

Проект предусматривает создание крупного газохимического производства в Мангистауской области, вблизи морского порта "Курык". Местоположение завода выбрано с учётом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий для экспорта продукции через Каспийское море. Завод будет выпускать до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысяч тонн аммиака в год, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор страны продукцией с высокой добавленной стоимостью.

В ходе реализации проекта будет задействовано до трёх тысяч специалистов, по итогам строительства будет создано 400 постоянных рабочих мест.



Пока в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. При научной потребности в 3,2 миллиона тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 миллиона тонн удобрений в год.

Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.

"Глава государства уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны. В прошлом году собрали рекордный урожай. Правительством выделено 700 миллиардов тенге на поддержку аграриев. Важным вопросом является обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта", – отметил руководитель Правительства РК.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены меры государственной поддержки сельхозпроизводителей. В Казахстане действует программа субсидирования, покрывающая до 60% стоимости удобрений, с марта 2024 года внедрён механизм авансового субсидирования, благодаря которому средства заранее перечисляются производителям для удешевления продукции. В прошлом году на эти цели было выделено 46,4 миллиарда тенге, на 2025 год предусмотрено 35 миллиардов тенге.

По итогам встречи уполномоченным государственным органам поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект Соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.