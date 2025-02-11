Бектенов поручил разработать цифровую карту сельхозземель до конца 2025 года
Для выполнения задач поручено привлечь отечественные IT-компании и завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве до 1 сентября.
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Премьер-министр Ольжас Бектенов поручил разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения до конца 2025 года, передает BaigeNews.kz.
По словам Бектенова, цифровизация позволит повысить точность данных о посевных площадях, поголовье скота и потребностях в финансировании, а также улучшить прозрачность мер государственной поддержки.
"Важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения. Их оцифровка должна способствовать рациональному использованию земли и пастбищ, сбалансированному планированию посевных работ", — подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.
Также он отметил необходимость использования космического мониторинга и дронов для контроля сельхозугодий и внедрения системы прослеживаемости продукции от производства до конечного потребителя.
"Все эти вопросы должны быть решены путем полной цифровизации системы учета данных", — добавил Бектенов.
Для реализации поставленных задач поручено привлечь отечественные IT-компании, а также завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве до 1 сентября текущего года.
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