Премьер-министр Ольжас Бектенов поручил разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения до конца 2025 года, передает BaigeNews.kz.

По словам Бектенова, цифровизация позволит повысить точность данных о посевных площадях, поголовье скота и потребностях в финансировании, а также улучшить прозрачность мер государственной поддержки.

"Важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения. Их оцифровка должна способствовать рациональному использованию земли и пастбищ, сбалансированному планированию посевных работ", — подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Также он отметил необходимость использования космического мониторинга и дронов для контроля сельхозугодий и внедрения системы прослеживаемости продукции от производства до конечного потребителя.

"Все эти вопросы должны быть решены путем полной цифровизации системы учета данных", — добавил Бектенов.

Для реализации поставленных задач поручено привлечь отечественные IT-компании, а также завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве до 1 сентября текущего года.