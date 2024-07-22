Строить жилье для пострадавших от паводков в три смены поручил Бектенов

Олжас Бектенов в западных регионах проверяет работы по строительству домов для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.

Премьер-Министр Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится на западе страны. Основная цель – проверка хода исполнения поручений главы государства по обеспечению пострадавших от паводков жильем.

Преимущественно внимание уделяется селам и поселкам Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, где было отмечено отставание от графика работ (совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков под председательством премьер-министра от 17 июля).

В Западно-Казахстанской области глава правительства посетил село Подстепное Теректинского района, поселок Деркул и микрорайон "Жулдыз" в Уральске, где в общей сложности ведется строительство порядка 400 домов. В ходе осмотра были оценены темпы работ и сроки обеспечения готовности жилищной инфраструктуры к заселению с учетом предстоящего холодного сезона.

В селе Подстепное Теректинского района ведется строительство 106 3-комнатных жилых домов. Работы были начаты в мае. На сегодня полностью завершено устройство фундамента, на этапе возведения стен – 43 дома, на этапе кровли – 62 дома. На объектах задействовано 8 подрядных организаций, порядка 330 человек и 56 единиц техники. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину августа.



В поселке Деркул на новых участках возводятся 103 дома. На данный момент работы по устройству фундамента полностью завершены, 24 объекта – на стадии внутренней отделки. Задействовано 5 подрядных организаций. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.



В микрорайоне "Жулдыз" города Уральска на новом месте строят 191 объект. Для своевременной сдачи жилья к работам привлечено 17 подрядных организаций. На сегодня залит фундамент всех домов, по 178 ведется кладка стен, 49 объектов на стадии кровли.



Премьер-министр подчеркнул необходимость жесткого контроля работ для своевременного обеспечения пострадавших от паводков новым жильем.

"Регион должен набрать необходимый темп. Задача по предоставлению качественного, безопасного и комфортного жилья – ключевой приоритет правительства. На всех строительных объектах усильте контроль. В области большое количество семей, которые в ожидании жилья живут во временных местах. Нужно ускорить строительные работы, переходить на 2-3 сменный режим. Поручаю обеспечить полную мобилизацию", — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, даны поручения по восстановлению инженерных сетей, дорожной и социальной инфраструктуры. В застраиваемых районах нужно заблаговременно предусмотреть сопутствующую инфраструктуру и благоустройство. Вблизи новых жилых районов ведется строительство "Комфортных школ" на 1500 мест. По данным акимата области, работы будут завершены осенью этого года.