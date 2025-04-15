Бектенов поручил провести расследование по фактам пожара в двух регионах
Также поручил принять меры и наказать виновников.
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На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос готовности к пожароопасному периоду, передаёт BaigeNews.kz.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что с начала текущего года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тысяч га.
Премьер-министр обратил внимание акиматов на необходимость исполнения нового Алгоритма действий государственных органов для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров.
"Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской и Абайской областях показали неисполнение данного алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю Министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний",- подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в Казахстане. Также ожидается засушливое лето.
Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары".
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