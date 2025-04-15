На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос готовности к пожароопасному периоду, передаёт BaigeNews.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что с начала текущего года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тысяч га.

Премьер-министр обратил внимание акиматов на необходимость исполнения нового Алгоритма действий государственных органов для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров.

"Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской и Абайской областях показали неисполнение данного алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю Министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний",- подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в Казахстане. Также ожидается засушливое лето.

Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары".