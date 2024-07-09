Бектенов поручил полностью пересмотреть дорожную инфраструктуру на наличие водопропускных сооружений

Глава правительства поручил полностью пересмотреть дорожную инфраструктуру на наличие водопропускных сооружений, передаёт BaigeNews.

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поднял актуальный вопрос наличия в Казахстане водопропускных сооружений под действующей дорожной инфраструктурой. Отмечено, что эта проблема была особенно обострена текущей весной.

"Паводковый период показал необходимость обязательного наличия водопропускных сооружений под действующей дорожной инфраструктурой. Сколько было размыто дорог из-за течения и скопления воды. А если бы имелись пропускные трубы, то и многие дороги удалось бы сохранить. В этой связи министерству транспорта надо обеспечить пересмотр действующей инфраструктуры.

Также следует актуализировать нормативы при проектировании новых дорожно-строительных проектов с учетом гидрогеологической обстановки на местности, внедрения новых технологий, а также цифровизации проектных решений", – поручил Олжас Бектенов.

Глава Правительства также отметил, что новым Законом "О государственных закупках" предусмотрено внедрение в дорожном строительстве проектов "под ключ", по принципу ЕРСМ – Engineering Procurement and Construction Managemen (проектирование, инжиниринг, поставки и управление строительством).

Теперь необходимо обеспечить четкий механизм его реализации.

Помимо этого министерству промышленности и строительства совместно с министерством финансов поручено в срочном порядке разработать и утвердить механизм осуществления реализации бюджетных проектов, с учетом опыта проекта БАКАД.