Бектенов поручил наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС

Емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства, передаёт BaigeNews.kz. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы.



Премьер-министр отметил необходимость наращивания доли казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.



Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта.

"Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Премьер-министр отметил важность внедрения современных цифровых и промышленных технологий, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.