Бектенов поручил наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС
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Емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства, передаёт BaigeNews.kz. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы.
Премьер-министр отметил необходимость наращивания доли казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта.
"Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, Премьер-министр отметил важность внедрения современных цифровых и промышленных технологий, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.
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