Бектенов поручил МЧС держать на контроле ситуацию с пожаром в двух областях страны

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заслушал информацию по ликвидации пожара на приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей, передаёт BaigeNews.kz.



Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил руководителю правительства о текущей ситуации и принимаемых мерах по тушению пожара.

Возгорание сухой растительности произошло 6 октября т.г. на территории Каркаралинского района Карагандинской области, граничащего с Баянаульским районом Павлодарской области. Оперативным штабом МЧС были приняты все меры для ликвидации пожара. Эвакуированы 18 жителей села. Дополнительно привлечены силы и средства ДЧС г. Астаны, области Абай, Акмолинской области и др. На сегодня в Павлодарской области достигнута локализация возгорания, ситуация находится под наблюдением. В Карагандинской области локализация ожидается сегодня.

Премьер-министр поручил министерству по ЧС держать ситуацию на контроле.