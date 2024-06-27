Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зелёной экономики" в региональные планы развития

На заседании Совета по переходу к "зелёной" экономике под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы реализации поставленных главой государства в Послании народу Казахстана целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и снижению энергоемкости, передаёт BaigeNews.kz.

О ходе работ доложил председатель правления НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов" (МЦЗТИП) Дидар Каримсаков, также заслушаны доклады акимов ряда регионов.

Концепция по переходу к "зелёной" экономике реализуется в Казахстане более 10 лет. За этот период в стране доля возобновляемых источников энергии доведена до 4,5%. Уровень переработки отходов производства достиг 25%, потребления – 39%.

Одним из наиболее эффективных инструментов для реализации обозначенных в Концепции целей служит применение промышленными и сельскохозяйственными предприятиями наилучших доступных техник. За период 2021-2023 годов МЦЗТИП сформировано 16 справочников для разных отраслей промышленности по использованию эффективных технологий в производственных процессах, охватывающих деятельность крупных предприятий из числа топ-50. До 2027 года планируется разработка еще 16 документов для компаний обрабатывающей отрасли, водоснабжения, утилизации отходов и животноводства.

"Мировой опыт показывает, что во многих развитых странах бизнес сам заинтересован во вложении средств в разработку отраслевых справочников. В этой связи министерству экологии и природных ресурсов совместно с палатой “Атамекен” и заинтересованными отраслевыми ассоциациями и организациями необходимо проработать вопрос софинансирования мероприятий по разработке справочников, запланированных на 2025-2027 годы", — отметил Олжас Бектенов.

В рамках перехода к "зелёной" экономике большое внимание уделяется равномерному территориальному развитию. Например, Северо-Казахстанская область демонстрирует положительные результаты по использованию возобновляемой энергии. В регионе действуют 174 источника общей мощностью 70,3 МВт. При этом установлено 125 котлов на биомассе, работающих за счёт топлива растительного происхождения, — энергией обеспечиваются 80 бюджетных учреждений, что позволяет экономить порядка 260 млн тенге.

В Акмолинской области объём выбросов предприятий по итогам прошлого года снижен на 96% по сравнению с 2021 годом. В электроэнергетике из общего объема региона доля "зелёной" энергии составляет 74%. Жамбылская область отчиталась о планах по ремонту 257 водных объектов до 2025 года в связи с необходимостью эффективного использования водных ресурсов. Основной объём поливной воды для региона поступает из трансграничных рек Талас и Шу.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в новом Указе Главы государства об актуализации Концепции по переходу к "зелёной" экономике установлены актуальные целевые показатели по снижению загрязнения воздуха, увеличению производства органической продукции, внедрению водосберегающих технологий. Работа по переходу к "зелёной" экономике должна быть активизирована на всех уровнях. Премьер-министр поручил акиматам совместно с заинтересованными центральными госорганами предусмотреть в проекте плана мероприятия, направленные на достижение индикаторов "зелёной" экономики. В дальнейшем — интегрировать соответствующие целевые показатели в региональные планы развития.