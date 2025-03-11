  • 11 Марта, 12:08
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Бектенов поручил больше привлекать топовые зарубежные университеты в Казахстан

Предстоит серьезная работа по повышению эффективности отечественной науки.

Сегодня, 12:03
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Бектенов поручил больше привлекать топовые зарубежные университеты в Казахстан Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03
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На заседании Правительства Премьер-министр подчеркнул роль открываемых в Казахстане филиалов зарубежных университетов в развитии науки и интеграции страны в глобальное академическое сообщество, передаёт BaigeNews.kz. Дано поручение Министерству науки и высшего образования активизировать работу по привлечению топовых зарубежных вузов в Казахстан.

"Как показывает мировой опыт, толчок развитию науки, технологиям и инновациям может дать создание наукоемких территорий – наукоградов. Наука должна внести свой вклад в открытие новых высокотехнологичных экспортоориентированных предприятий. Надо повышать уровень коммерциализации научных разработок. Нужно содействовать бизнесу в локализации производств, в разработке новых технологий выпуска экспортной продукции. Каждый институт или вуз должен иметь своего партнера в лице крупного предприятия, который будет давать целевые заказы и софинансировать расходы", - акцентировал внимание Олжас Бектенов.🔵

Перед Министерством науки и высшего образования поставлена задача по разработке совместно с заинтересованными госорганами Концепции создания наукоградов с учетом территориальной концентрации научных институтов и инновационных производственных предприятий.

Отмечены успешные кейсы по взаимодействию вузов и предприятий. Институтом металлургии и обогащения совместно с Корпорацией "Казахмыс" разработана технология по получению рафинированного селена. Кроме того, учеными вместе с инженерами решены проблемы повышенной влажности в алюминиевой руде при добыче Коктальских бокситов. Разработаны задания для ученых по увеличению извлечения драгоценных металлов, очистке шахтных вод, переработке металлургического шлака.📌

Руководитель Правительства отметил, что предстоит серьезная работа по повышению эффективности отечественной науки, ее инвестиционной привлекательности, открытости и прозрачности всех процессов.

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