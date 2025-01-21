На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил увеличить охват космического мониторинга для выявления стихийных свалок, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что акиматам следует открывать новые полигоны и заводы по переработке бытовых отходов, а также своевременно проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок и не допускать их возникновения. Реализация инициативы "Таза Қазақстан" должна охватить все сферы деятельности.

"В этой связи поручаю министерствам экологии и цифрового развития увеличить охват и периодичность космического мониторинга территорий для выявления стихийных свалок", - сказал Бектенов.

Он также поручил местным исполнительным органам обеспечить создание в своих регионах питомников посадочного материала, а также максимальную приживаемость высаженных деревьев и кустарников.

Помимо министерству экологии поручено разработать соответствующие законодательные поправки для реализации проектов карбоновых полигонов.

"Министерству экологии совместно с акиматами оперативно завершить внедрение автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Министерствам культуры, просвещения, науки и высшего образования усилить воспитательную и разъяснительную работу в сфере сохранения окружающей среды и повышения экологической культуры населения", - сказал Бектенов.

Ранее в правительстве сообщили о том, что акция "Таза Қазақстан" объединила более шести млн человек.