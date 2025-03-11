Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений по подготовке к паводкому периоду, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что приближается активная фаза паводкового периода.

"Акимам взять вопросы паводка на особый контроль. Обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов", – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства представил обновленные данные прогноза погоды на весенний период.