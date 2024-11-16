Бектенов побеседовал с участниками чемпионата WorldSkills Kazakhstan

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил площадку, где проходят национальные соревнования WorldSkills Kazakhstan 2024 среди учащихся колледжей по уровню компетенций в отраслевых рабочих профессиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.



Концепция мероприятия нацелена на кооперацию студентов профессионально-технических колледжей и предприятий в целях проверки качества обучения, полученных навыков для обеспечения потенциального трудоустройства, в том числе в крупных международных компаниях.



Руководитель Правительства, общаясь с участниками чемпионата, подчеркнул востребованность получаемых ими знаний.

"Объявленный Президентом Год рабочих профессий доказывает особую важность технического и профессионального образования для всей страны. Перед Правительством поставлены амбициозные задачи по модернизации структуры экономики. Для этого нам нужны квалифицированные отечественные кадры: энергетики, строители, работники сельского хозяйства, сферы транспорта. водной отрасли. При этом важно быть готовыми к вызовам цифровой трансформации и технологического прогресса. Поэтому наша общая задача – сплотить все ресурсы общества, и в этом направлении мы будем оказывать поддержку нашей молодежи и подобным мероприятиям", — отметил Олжас Бектенов и выразил благодарность компаниям, которые проявили свою заинтересованность и создали для учащихся специализированные зоны для демонстрации навыков.

Здесь же состоялась встреча с руководством колледжей, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы подготовки кадров для повышения качества образования. В этом году участие в чемпионате принимают студенты Алматинского строительно-технического колледжа, Высшего колледжа "Astana Polytechnic", Политехнического колледжа корпорации "Казахмыс", Колледжа радиотехники и связи Управления образования области Абай, Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева и других.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, общая потребность в кадрах до 2030 года достигает 1,8 млн человек, из них порядка 1 млн работников требуется с техническим образованием. Наибольший спрос ожидается в сферах строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. В текущем году на полях национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 555 конкурсантов демонстрируют свои навыки в 30 компетенциях, в том числе в области электроники, промышленной автоматики, мехатроники, инженерной графики, кондитерского дела, электромонтажных работ, сварочных технологий, веб-технологий и IT-решений для бизнеса, технологий моды.

По поручению Главы государства большое внимание уделяется повышению качества подготовки кадров для рабочих профессий. В 2024 году за счет бюджета в колледжи поступило 142,5 тыс. студентов – в 1,5 раза больше по сравнению с 2023 годом. Внедряется дуальная система образования, в рамках которой заключены договоры с 496 колледжами и более чем с 7 тыс. предприятиями по подготовке 75 тыс. студентов. С 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличена на 50% от уровня прошлого года. Кроме того, только в текущем году реализуются проекты по строительству 8 общежитий на 2 103 места для ТиПО.

В рамках реализации задач, поставленных Главой государства по Году рабочих профессий, по итогам осмотра и беседы с участниками Премьер-министр поручил министру просвещения совместно с акиматом г. Астана создать Национальный Центр компетенций для поддержки и развития студентов ТиПО. Центр выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров, а также станет тренировочной базой для участия в международных конкурсах профессионального мастерства.

Фото: пресс-служба Правительства РК