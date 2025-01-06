Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании маслихата Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

Депутатам было зачитано письмо Главы государства о выдвижении двух кандидатов на должность акима Туркестанской области. Предложены к рассмотрению Нуралхан Кушеров, заместитель акима Туркестанской области, и Мухит Турысбеков, аким Созакского района. Результаты открытого голосования подвела избирательная комиссия. 224 голоса депутатов из 288 отдано "за" Нуралхана Кушерова.

По итогам собрания маслихата, соответствующим Указом Президента РК Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области.

На встрече с активом области Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил Дархана Сатыбалды за внесенный вклад в развитие региона и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Премьер-министр представил активу региона нового акима. Озвучены поставленные Главой государства перед руководством области задачи. В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью газете Ana tili, в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход на кластерное производство с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ "TURAN" и региона в целом, раскрытие транспортно-логистического потенциала и наращивание развития АПК. Ряд задач поставлены по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой и стабильными ценами на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры.

С учетом исторической и духовной значимости областного центра – Туркестана – особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира, а также развитию туристической отрасли.

Напомним, экс-аким Туркестанской области получил должность в Администрации Президента.