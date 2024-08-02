Бектенов ознакомился с развитием нефтехимии и промышленности в Атырауской области

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с развитием промышленности региона. Посещены индустриальные компании, предприятия нефтегазохимического сектора. Проверено исполнение поручений президента по диверсификации экономики и отходу от сырьевой направленности экспорта посредством перехода к глубокой переработке, росту внутристрановой ценности продукции, передаёт BaigeNews.kz.

Атырауская область является ведущим регионом страны в сфере нефтегазохимии. Здесь сосредоточено до 80% запасов нефти, расположены крупнейшие месторождения Тенгиз и Кашаган. На последнем в настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по строительству газоперерабатывающего завода ТОО "GPC INVESTMENT" проектной мощностью порядка 1 млрд куб.м. в год.

Главе gравительства доложили, что работы ведутся в рамках национальной программы переработки сырого газа. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 11%, при этом общая готовность объекта достигает 23%.

Олжас Бектенов подчеркнул важность реализуемого компанией QazaqGaz совместно с катарскими инвесторами проекта. Ввод завода в эксплуатацию позволит направить дополнительные объемы газа в регионы страны. Глава правительства поручил министерству энергетики и QazaqGaz ускорить темпы строительства предприятия с завершением до 2026 года.

Премьер-министру также доложили о планах одного из крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли North Caspian Operating Company (NCOC) по реализации проекта строительства трубопровода, который позволит обеспечить транспортировку сырья с месторождения Кашаган на завод.

На сегодня NCOC в сотрудничестве с QazaqGaz работает над поставкой до 700 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа в год на рынок и завершает строительство инфраструктуры трубопровода, который обеспечит транспортировку 1 млрд куб.м. газа в год. В свою очередь проект Фазы 2A предполагает транспортировку 2,5 млрд куб.м. газа в год, а Фаза 2B – 6 млрд куб.м. Реализуемые проекты также направлены на увеличение внутренних поставок газа в Казахстане.

Олжас Бектенов посетил завод по производству полипропилена ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI). Интегрированный газохимический комплекс является первым в стране проектом по переработке сырья с месторождения Тенгиз мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год. С момента запуска завода произведено 341,4 тыс. тонн гранулированного полипропилена.

Главе правительства доложили, что с момента запуска предприятия в 2022 году стоимость на полипропилен в Казахстане стабильно снижалась – с 650 тыс. на начальном этапе работы завода до нынешних 450 тыс. тенге за тонну. На сегодня, по данным Маркет Репорт, это наименьшее значение по сравнению с Россией, где цена достигает $1 280 за тонну, Беларусью – $1 295, Узбекистаном – $1 090. Основная задача завода – покрытие внутренних потребностей. В 2022 году доля предприятия KPI в структуре рынка полипропилена Казахстана составляла 2%, при этом импорт достигал 63%. Ко второму кварталу этого года соотношение изменилось: доля завода выросла почти в 25 раз – до 49%, импорт снизился до 22%. За прошедшие 6 месяцев KPI произвел 133 тыс. тонн продукции, план на 2025 год – 507 тыс. тонн полипропилена. Казахстанское предприятие превосходит по мощностям производства Узбекистана в 5 раз (100 тыс. тонн), Турции – в 3,5 раза (144 тыс. тонн), Туркменистана почти в 3 раза (171 тыс. тонн), Азербайджана – в 2,7 раз (180 тыс. тонн).

"На внутреннем рынке надо стремиться обеспечивать реализацию продукции по низкой стоимости. Наша приоритетная задача – поддержка отечественных производителей. Важно, чтобы с вашей продукцией малые и средние предприятия дальше развивались. Поэтому готовую продукцию необходимо, в первую очередь, отгружать на внутренний рынок, имеющиеся излишки направлять на экспорт. Надо будет эту политику жестче проводить, так как предприятие KPI играет важную роль в развитии экономики всей страны", — отметил Олжас Бектенов.

На заводе сырье проходит глубокую переработку. Налажен выпуск 10 марок полипропилена, которые незаменимы в отраслях строительства, медицины, автомобилестроения, пищевой и текстильной промышленности.

В рамках посещения предприятия по производству полипропилена главе правительства представили проект реконструкции автодороги "Доссор-Атырау". Участок магистрали республиканского значения "Актобе-Атырау-Астрахань" протяженностью 86 км предлагается расширить до 4 полос. Выпускаемый на заводе KPI полипропилен используется при строительстве дорог для повышения прочности и улучшения эксплуатационных качеств в целом. Таким образом, применение заводской продукции планируется масштабировать для строительной отрасли.

В Атырау премьер-министр ознакомился с состоянием и планами по развитию нефтеперерабатывающего завода. АНПЗ с проектной мощностью 5,5 млн тонн в год на сегодня выпускает до 35 видов нефтепродуктов. За прошедшие 7 месяцев текущего года объем переработки сырья составил 3,4 млн тонн.

На АНПЗ глава правительства ознакомился с технологическим процессом производства ароматических углеводородов и глубокой переработки нефти. Данные комплексы были построены в ходе трехступенчатой модернизации в период с 2003 по 2018 годы, что позволило запустить производство бензола и параксилола, довести качество топлива до экологического класса К4/К5, увеличить глубину переработки до 90%. С учетом предстоящих осенне-полевых работ, Глава правительства поручил обеспечить стабильную выработку и отгрузку дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей в полном объеме.

"По итогам полугодия мы видим снижение нефтедобычи на 1,6%. В то же время мы растем в других отраслях экономики. Устойчивый рост сохраняется в обрабатывающей промышленности, по итогам 6 месяцев показатель находится на уровне 5,1%. Объем строительных работ увеличился на 8,6%, транспорт и складирование – на 7,3%, информация и связь – 8,7%. Экономика страны должна развиваться с упором на обрабатывающую промышленность, отходя от сырьевой зависимости", — подчеркнул Олжас Бектенов.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, производстве металлических изделий – на 30,3%, химической промышленности – на 5,3%.

Премьер-министру также презентовали планы по дальнейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода. Особое внимание уделено экологическим вопросам – снижению воздействия на воздух, грунтовые воды, флору и фауну. В рамках разработанного по поручению главы государства проекта "Тазалык" предусмотрена реконструкция механических очистных сооружений и канала нормативно-очищенных стоков, а также рекультивация полей испарения. Часть работ на сегодня завершена. Так, по итогам реконструкции эффективность очистки сточных вод достигла 96%, содержание нефтепродуктов не превышает 25 мг/л. На полях испарения рекультивировано 431 га земель. В целом в регионе с учетом развития нефтепереработки принимается комплекс мер для стабилизации экологической ситуации, доложил аким Атырауской области Серик Шапкенов. В частности, проведена реконструкция очистных сооружений, к 2025 году мусорные полигоны будут полностью приведены в соответствие с санитарными требованиями.

На примере завода "Жигермунайсервис" глава правительства ознакомился с темпами развития в регионе отрасли машиностроения. На сегодня доля обрабатывающей промышленности области составляет порядка 10%. При этом машиностроительная отрасль с учетом локальной специфики предоставляет товары и услуги преимущественно для нефтегазовой деятельности.

Так, "Жигермунайсервис" является одним из основных предприятий в Казахстане по производству инновационных продуктов для нефтедобычи и переработки, а также лидером по сервису бурения. Перспективное направление для развития – выпуск оборудования для предприятий горнорудного сектора. На сегодня завод уже запустил производство буровых инструментов для буровзрывных работ, доложил директор "Жигермунайсервиса" Эльдар Байболов.

Предприятие обладает мощным производственным потенциалом, включая сервисное, металлорежущее, кузнечное, сварочное оборудование, 10 тыс. высококвалифицированных сотрудников. В этой связи Олжас Бектенов подчеркнул необходимость масштабирования производства и наращивания мощностей для покрытия внутренних потребностей рынка.