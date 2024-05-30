Бектенов ознакомился с промышленным потенциалом Алматинской области

Премьер-vинистр Олжас Бектенов ознакомился с транспортно-логистическим и промышленным потенциалом Алматинской области. Он посетил ряд объектов, функционирующих для обеспечения экономического роста через налаживание отечественного производства, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, проверены темпы строительства нового транспортно-логистического центра "Жетыген" и индустриально-логистического хаба G-TRANS Service, а также расширения действующих индустриальных зон "Кайрат" и "Даму".

В ходе осмотра логистических центров глава правительства подчеркнул актуальность развития транспортной инфраструктуры и логистики и дал ряд поручений по подведению недостающих коммуникаций для успешной реализации проектов. Данную работу нужно завершить в рамках программы "Дорожная карта бизнеса". Отмечена важность создания необходимых условий для развития промышленности.

"Глава государства в своем Послании обозначил стратегическое значение реализации транспортно-логистического потенциала. Нам необходимо использовать это серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. Мы заинтересованы в новых проектах, которые окажут благоприятное влияние на торговлю и экономику в целом. Сейчас мы решаем инфраструктурные вопросы, создаем нужные условия и коммуникации для работы бизнеса. Сами предприятия в то же время могут направлять сэкономленные средства на повышение качества продукции и дальнейшее расширение, создавая новые рабочие места", — подчеркнул Олжас Бектенов.

К примеру, строительство первого крупного в Центральной Азии индустриально-логистического хаба в селе Жетыген мощностью до 500 тыс. контейнеров в год и общим грузооборотом до 5 млн тонн позволит создать 3 500 рабочих мест. Проект призван увеличить грузопоток со странами Центральной Азии и Китаем за счет уникального месторасположения объекта вблизи границы с КНР.

Кроме того, премьер-министр ознакомился с работой компаний, функционирующих на территории индустриальных зон. Олжас Бектенов осмотрел технологический процесс по производству железобетонных изделий "Бент", строительных материалов "ТехноНиколь – Центральная Азия", мороженого – "Шин-Лайн".

Также был презентован новый инвестиционный проект по созданию крупнейшего в СНГ высокотехнологичного автоматизированного предприятия по производству мяса птицы. Проект ориентирован на обеспечение продовольственной безопасности страны и экспорт. При выходе на полную мощность производительность будет доведена до 240 тыс. тонн в год мяса птицы, число работников - до 6 тыс. человек. Птицефабрика станет крупнейшей на территории ЕАЭС и позволит полностью закрыть потребности страны в мясе птицы, что обеспечит независимость Казахстана от импорта.

Глава правительства посетил рыбопромышленный комплекс. На предприятии выращивают морскую рыбу с целью дальнейшей реализации на внутреннем и зарубежном рынках. Мощность производства составляет тысячу тонн с перспективой увеличения до 10 тысяч.

"Продовольственная безопасность — это вопрос номер один. Мы должны сами себя обеспечивать по основным группам продовольствия", — подчеркнул Олжас Бектенов и отметил, что правительство продолжит меры по поддержке промышленного сектора.

Общий объём промышленного производства Алматинской области по итогам 4 месяцев 2024 года вырос на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 573,6 млрд тенге.