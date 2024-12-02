Бектенову продемонстрировали новые разработки в медицине, образовании и промышленности

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Высшего Попечительского Совета NU, НИШ и "Назарбаев Фонд". Заслушан отчет о проделанной работе и рассмотрены планы дальнейшего развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Президент NU Вакар Ахмад сообщил, что университет является одним из ведущих учреждений высшего образования, исследований и инноваций в центральноазиатском регионе. С 2011 года представлено порядка 360 научных проектов, более 9 тыс. публикаций, свыше 500 стартапов. Вклад в развитие человеческого капитала характеризуется высоким показателем трудоустройства – с 2015 года около 95% выпускников получают хорошую работу или продолжают обучение.

"На заседании были озвучены подходы по повышению качества образования и эффективности NU для достижения цели по вхождению в топ-300 рейтинга Times Higher World University Rankings и топ-2 среди стран СНГ", - говорится в сообщении.

По вопросам развития среднего образования выступил председатель правления НИШ Ануар Жангозин. На сегодня в рамках проекта "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" поддержкой НИШ охвачено 135 региональных образовательных организаций, подготовлено 583 специалиста, которые впоследствии стали директорами сельских школ. В предстоящем году планируется развитие ещё 200 опорных школ в селах.

"Председатель и члены попечительского совета озвучили ряд вопросов касательно планов NU и НИШ по повышению качества образования с учетом текущей повестки дня, совершенствования административных и бюджетных процессов. В ходе посещения технопарка при университете NU Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с передовыми научными разработками в сферах здравоохранения и развития ИИ, горно-металлургической отрасли, которые реализуются исследователями вуза и направлены на коммерциализацию научных решений", - отмечено в информации пресс-службы премьера.

Бектенову доложили, что на территории технопарка площадью 3 тыс. кв. м действуют 32 казахстанские компании, функционируют опытно-экспериментальный цех, лаборатория цифрового прототипирования, предоставляются возможности режима специальной экономической зоны. Руководители научных проектов совместно с индустриальными партнерами продемонстрировали свою продукцию и сообщили о динамике в части достижения поставленных ранее Премьер-министром задач по коммерциализации и продвижению разработок. Каждый проект оценивается по шкале TRL, получая баллы от 0 до 9, в соответствии с уровнем готовности технологий.

Максимальную оценку получили ряд разработок: образовательный IT-проект Codiplay, стартап Smartview Innovation для горно-металлургического сектора и предприятие по изготовлению медицинских изделий IHT Central Asia. Казахстанский стартап Проект Codiplay, нацеленный на развитие цифровых навыков у школьников, в настоящее время охватывает более 450 учебных заведений в 10 странах, включая Великобританию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Турцию, Азербайджан. Работа по внедрению технологии ведется в школах Казахстана. До конца текущего года 10 образовательных организаций Туркестанской области будут подключены к экосистеме Codiplay с последующим расширением на еще 60 учреждений в 2025 году, в том числе в Актюбинской и Карагандинской областях.

"Олжас Бектенов поручил Министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами активно внедрять разработки Codiplay в школах, что позволит более эффективно обучать школьников цифровым инновациям. Проект получил одобрение Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, а продукт компании – Coditeach признан UNICEF цифровым общественным благом (Digital Public Good), что создает дополнительные возможности для выхода на международные рынки", - отмечено в ходе визита премьера.

Стартап ТОО "Smartview Innovation" направлен на повышение эффективности добычи полезных ископаемых. Новая технология позволяет:

экономить до 90% часов рабочей силы;

на 80% увеличивает меры безопасности сотрудников;

на 50% – эффективность работы аппаратчиков.

Руководителю Правительства сообщили, что на данный момент пилотный проект реализован с Central Asia Mining Co. в Туркестанской области, ведется поиск дополнительного партнера. Стартап планирует расширение на международные рынки, включая Россию, Канаду, Австралию и США.

Проект IHT Central Asia специализируется на разработке и производстве медицинских изделий. Казахстанско-испанское предприятие уже выпустило в текущем году более 4 тыс. позиций, среди которых коронарные стенты и катетеры, которые помогают при лечении инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. В планах компании открытие совместного с технопарком центра исследований и разработок, запуск фабрики по производству отечественного шовного материала и расширение сотрудничества с "СК-Фармация". Предприятие экспортирует свои изделия в Кыргызстан и планирует выход в 7 стран.

"Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения провести работу с "СК-Фармация" и Национальным центром экспертизы лекарственных средств для содействия отечественным производителям. В свою очередь перед Министерством промышленности поставлена задача по расширению охвата ОТП экспортными мерами поддержки", - проинформировали в пресс-службе главы Правительства.

Руководителю Правительства также представили проекты по запуску производства экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательных функций, созданию системы для длительной транспортировки донорского органа на доклинической стадии, нового противоракового препарата. Разработки находятся на разных стадиях клинических испытаний.

По проекту в области трансплантологии Олжас Бектенов с учетом растущей потребности среди населения поручил ускорить процедуру получения сертификации в случае соответствия всем требованиям современной медицины. Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, кардиохирург Юрий Пя отметил, что уникальность разработки заключается в возможности не только сохранять изолированный орган на протяжении более 24 часов, но и осуществлять лечение, контроль за его состоянием, в частности врачам предоставляется доступ к таким процедурам, как ультразвуковое, внутрисосудистое исследования.

По ряду проектов в области использования искусственного интеллекта в управлении водными ресурсами, глубокой переработки металлов на сегодня ведутся переговоры для определения индустриальных партнеров, разрабатываются детальные планы по развитию производств.

Кроме того, руководителю Правительства презентовали 10 новых разработок с коммерческим потенциалом в сферах информационных технологий, медицины, робототехники, искусственного интеллекта, энергетики, образования.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство поддерживает передовые проекты, которые нацелены на развитие экономики и повышение качества жизни населения. Перед руководством вуза и руководителями заинтересованных госорганов поставлены задачи по интеграции науки и производства, налаживанию сбыта и нацеленности на экспорт.

"Глава государства в Послании подчеркнул необходимость усиления связи университетов с реальным сектором экономики. Научные разработки, с частью которых мы ознакомились, имеют серьезные перспективы стать успешными бизнес-проектами. Нам важно синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Мы должны не только создавать благоприятные условия для стимулирования научно-исследовательских проектов, но и способствовать их коммерциализации. Это позволит укрепить позиции Казахстана на международной арене и придаст стимул развитию высокотехнологичных отраслей", — отметил Олжас Бектенов.

Противораковый препарат, разработанный казахстанскими учеными, успешно прошел две начальные фазы испытаний. Вице-президент Национальной академии наук РК, профессор биологии NU Дос Сарбасов рассказал о работе над противораковым препаратом. После первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась. В данный момент пациентам увеличили дозу препарата, с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.

"Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022-2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца – мы должны завершить проект в течение 2-3 лет", — рассказал Дос Сарбасов.

Кроме того, стало известно, что в Астане откроется центр коммерциализации идей хирургов. Данный проект развивают Galamat Group на территории технопарка NU. Открытие ожидается в феврале 2025 года. Кроме того, холдинг занят производством коронарных стентов и баллонов.

"Мы производим специальные катетеры, которые помогают в лечении инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. Очень сложная технология, аналогов на территории Центральной Азии нет. В данный момент мы доставляем практически во все клиники, где имеются операционные по стентированию. Планируем экспорт в семь стран Центральной Азии и Монголии. Сейчас с нами работают 27 клиник. Технология передана испанской стороной по договору трансферта технологий. Локализацию мы разбили на 3 этапа, сейчас у нас идет первый этап производства. В феврале мы открываем центр по коммерциализации идей наших хирургов. У нас очень талантливые врачи. Мы хотим доводить их идеи до прототипа через серию клинических испытаний", — рассказал Сейтжан Сыпабеков, глава Galamat Group.

Ранее сообщалось, что Казахстанский стартап презентует сервисы аренды локаций и коворкингов на выставке в Шанхае.