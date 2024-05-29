Бектенов отчитался Токаеву о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ

Главе государства доложили о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

Усиленно ведётся работа по обеспечению жителей пострадавших регионов жильём. Всего обследовано 15 103 жилых дома, по 11 186 объектам оценка завершена.

На сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. 225 домов (квартир) предоставлены жителям Костанайской, 83 – Акмолинской, 76 – Актюбинской, 40 – Северо-Казахстанской, 6 – Карагандинской, 2 – Павлодарской областей.

Главе государства также доложено о строительстве для пострадавших граждан 1 862 новых домов. 394 дома строятся в Западно-Казахстанской области, 184 – в Костанайской, 48 – в Атырауской, 494 – в Актюбинской, 273 – в Акмолинской, 500 – в Северо-Казахстанской, 5 – в Павлодарской.

2 947 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

Олжас Бектенов проинформировал о выплате пострадавшим семьям дополнительной помощи в размере до 150 МРП для приобретения утраченных предметов первой необходимости. 4 115 семей получили компенсацию на общую сумму в 1 млрд тенге. Объём государственной помощи за павший скот превысил 2,3 млрд тенге.

Наряду с этим ведётся работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и по итогам обследования одобрены 12 заявок субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму около 21 млн тенге. Горячая линия о порядке возмещения и подачи документов действует по номеру 1432. Работа продолжается. Согласно предварительной оценке, в результате паводков пострадал 731 субъект бизнеса.