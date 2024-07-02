Бектенов обсудил с главой CNPC совместные проекты в энергетической сфере

Олжас Бектенов обсудил с главой китайской компании CNPC Дай Хоуляном совместные проекты в энергетической сфере, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.



Премьер-Министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики.



Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию.



С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты.



В ходе встречи Олжас Бектенов и Дай Хоулян на примере успешной реализации совместного проекта по строительству и вводу первой нитки газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" обозначили перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в газовой сфере.



Глава правительства отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания посредством тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.

"Казахстан, как и многие страны, ставит перед собой стратегическую задачу по обеспечению энергетической безопасности страны. В первую очередь, это создание и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей. Мы уделяем особое внимание увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Одним из приоритетов в реализации всех наших проектов являются вопросы местного содержания. Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время", – отметил Олжас Бектенов, подтвердив готовность правительства к открытому и конструктивному диалогу в реализации совместных планов.

Отметим, Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) входит в ТОП-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.