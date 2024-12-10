Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что для раскрытия транспортного потенциала необходима реализация инфраструктурных проектов в морских портах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

На заседании Правительства премьер-министру доложили о проводимой работе по строительству многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык.

Проект реализуется за счёт частных инвестиций компании Semurg Invest. Планируется запуск зернового терминала, терминала генеральных грузов, универсального терминала и терминала наливных грузов.

"Через Мангистаускую область проходят два стратегически важных мультимодальных коридора – это Транскаспийский международный транспортный маршрут и Север-Юг. Для полного раскрытия транспортного потенциала необходимо принять конкретные меры по реализации инфраструктурных проектов в морских портах региона, увеличить терминальные мощности "Каспийского узла". Данные проекты играют ключевую роль в эффективном соединении Казахстана с прикаспийскими партнерами", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее премьер сообщил, что запуск 5 трансграничных хабов позволит создать новые рабочие места.