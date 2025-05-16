Бектенов: Казахстан открыт к инвестициям и готов к прорывным проектам
Олжас Бектенов провёл промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов.
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16 мая Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провёл промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов. В повестке — ключевые вопросы инвестиционного климата, локализации производств и реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Премьер-министра, в Казахстане созданы все условия для привлечения частных инвестиций, запуска новых производств и роста занятости. По поручению Главы государства реализуются системные меры для улучшения делового климата и диверсификации экономики.
"Мы заинтересованы создавать с вами новые производства, обеспечивающие глубокую локализацию и рост занятости. Важно раскрыть потенциал новых направлений и реализовать прорывные проекты. Правительство открыто к диалогу", — подчеркнул Бектенов.
Обсуждаемые темы:
В ходе заседания выступили представители EY, KPMG, ExxonMobil, Knauf, Химфарм, ЕБРР и других компаний. Прозвучали предложения и инициативы в сферах:
- инвестполитики и промышленности;
- здравоохранения и фармацевтики;
- энергетики, экологии и недропользования;
- цифровизации и ИИ;
- трудового законодательства и развития человеческого капитала.
Отдельное внимание уделено проблеме падения уровня Каспийского моря и мерам по межведомственной координации.
Что уже реализуется:
- Принят Закон "О промышленной политике" — с акцентом на поддержку локальных поставщиков;
- Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года;
- Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа;
- Предоставлены готовые производственные площадки в СЭЗ, ИЗ и МПЗ;
- Активно заключаются долгосрочные и офтейк-контракты для загрузки производств.
По итогам:
Премьер-министр поручил госорганам проработать предложения, озвученные инвесторами, и представить конкретные решения. Заседание стало важным этапом подготовки к основному Совету иностранных инвесторов при Президенте РК.
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