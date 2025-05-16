16 мая Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провёл промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов. В повестке — ключевые вопросы инвестиционного климата, локализации производств и реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Премьер-министра, в Казахстане созданы все условия для привлечения частных инвестиций, запуска новых производств и роста занятости. По поручению Главы государства реализуются системные меры для улучшения делового климата и диверсификации экономики.

"Мы заинтересованы создавать с вами новые производства, обеспечивающие глубокую локализацию и рост занятости. Важно раскрыть потенциал новых направлений и реализовать прорывные проекты. Правительство открыто к диалогу", — подчеркнул Бектенов.

Обсуждаемые темы:

В ходе заседания выступили представители EY, KPMG, ExxonMobil, Knauf, Химфарм, ЕБРР и других компаний. Прозвучали предложения и инициативы в сферах:

инвестполитики и промышленности;

здравоохранения и фармацевтики;

энергетики, экологии и недропользования;

цифровизации и ИИ;

трудового законодательства и развития человеческого капитала.

Отдельное внимание уделено проблеме падения уровня Каспийского моря и мерам по межведомственной координации.

Что уже реализуется:

Принят Закон "О промышленной политике" — с акцентом на поддержку локальных поставщиков;

Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года;

Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа;

Предоставлены готовые производственные площадки в СЭЗ, ИЗ и МПЗ;

Активно заключаются долгосрочные и офтейк-контракты для загрузки производств.

По итогам:

Премьер-министр поручил госорганам проработать предложения, озвученные инвесторами, и представить конкретные решения. Заседание стало важным этапом подготовки к основному Совету иностранных инвесторов при Президенте РК.