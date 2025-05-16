LIVE LIVE
LIVE
  • 16 Мая, 15:08
  • BAIGENEWS

Бектенов: Казахстан открыт к инвестициям и готов к прорывным проектам

Олжас Бектенов провёл промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов.

Сегодня, 13:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Официальный Telegram-канал Правительства РК Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
142
Фото: Официальный Telegram-канал Правительства РК

16 мая Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провёл промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов. В повестке — ключевые вопросы инвестиционного климата, локализации производств и реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики, передаёт BaigeNews.kz. 

По словам Премьер-министра, в Казахстане созданы все условия для привлечения частных инвестиций, запуска новых производств и роста занятости. По поручению Главы государства реализуются системные меры для улучшения делового климата и диверсификации экономики.

"Мы заинтересованы создавать с вами новые производства, обеспечивающие глубокую локализацию и рост занятости. Важно раскрыть потенциал новых направлений и реализовать прорывные проекты. Правительство открыто к диалогу", — подчеркнул Бектенов.

Обсуждаемые темы:

В ходе заседания выступили представители EY, KPMG, ExxonMobil, Knauf, Химфарм, ЕБРР и других компаний. Прозвучали предложения и инициативы в сферах:

  • инвестполитики и промышленности;
  • здравоохранения и фармацевтики;
  • энергетики, экологии и недропользования;
  • цифровизации и ИИ;
  • трудового законодательства и развития человеческого капитала.

Отдельное внимание уделено проблеме падения уровня Каспийского моря и мерам по межведомственной координации.

Что уже реализуется:

  • Принят Закон "О промышленной политике" — с акцентом на поддержку локальных поставщиков;
  • Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года;
  • Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа;
  • Предоставлены готовые производственные площадки в СЭЗ, ИЗ и МПЗ;
  • Активно заключаются долгосрочные и офтейк-контракты для загрузки производств.

По итогам:

Премьер-министр поручил госорганам проработать предложения, озвученные инвесторами, и представить конкретные решения. Заседание стало важным этапом подготовки к основному Совету иностранных инвесторов при Президенте РК.

Самое читаемое

Наверх