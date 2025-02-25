Олжас Бектенов обсудил с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком вопросы двустороннего сотрудничества, передает BaigeNews.kz.

Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в энергетической, нефтяной, газовой и инфраструктурной сферах.

Стороны выразили готовность к совместной реализации перспективных проектов.

Кроме того, обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, модернизации 3-го и 4-го блоков Экибастузской ГРЭС-2 и другие важные направления сотрудничества.