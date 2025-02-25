Бектенов и Новак обсудили строительство трех ТЭЦ в Казахстане
Сегодня, 15:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
41Фото: пресс-служба правительства РК
Олжас Бектенов обсудил с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком вопросы двустороннего сотрудничества, передает BaigeNews.kz.
Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в энергетической, нефтяной, газовой и инфраструктурной сферах.
Стороны выразили готовность к совместной реализации перспективных проектов.
Кроме того, обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, модернизации 3-го и 4-го блоков Экибастузской ГРЭС-2 и другие важные направления сотрудничества.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси