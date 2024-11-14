Бектенов и глава "Росатома" обсудили вопросы обмена компетенциями и технологиями

Олжас Бектенов 14 ноября провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы главы кабмина.

Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах. Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленных на дальнейшее развитие отраслей.

Ранее сообщалось, что турецкий политолог рассказал о будущем атомной энергетики в Казахстане.