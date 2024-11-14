Бектенов и глава "Росатома" обсудили вопросы обмена компетенциями и технологиями
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
132Фото: mosi.ru
Олжас Бектенов 14 ноября провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы главы кабмина.
Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах. Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленных на дальнейшее развитие отраслей.
Ранее сообщалось, что турецкий политолог рассказал о будущем атомной энергетики в Казахстане.