Бекхэм 12 часов отстоял в очереди к гробу Елизаветы II

Фото: Sky News

Чтобы отдать дань памяти и уважения Елизавете II бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм более 12 часов простоял в очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Sky News.

Бывший капитан сборной Англии по футболу пришёл в темной плоской кепке, костюме и галстуке. Бекхэм встал в очередь вместе с обычными англичанами. Свое место в ней он занял поздней ночью.

"Это печальный день, но это день, когда мы вспоминаем невероятное наследие, которое она оставила", — сказал Бекхэм.

Сообщается, что Бекхэм сделал несколько селфи с фанатами, что временно остановило очередь.

Гроб с телом Елизаветы II с 14 сентября находится в Вестминстерском дворце в Лондоне. С ней можно проститься до 19 сентября, когда состоятся похороны. Из-за большого количества желающих людям приходится проводить в очереди многие часы. В Великобритании и более чем в 50 странах британского содружества объявлен десятидневный траур.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет. Новым королём стал сын Елизаветы — Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III (в английской версии написание его имени осталось прежним — Charles). 10 сентября этот статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, после чего Карл III был официально провозглашён монархом.