Бек Нурмаганбет отправил в нокаут Джошуа Конли
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
151Фото: instagram.com/nurmaganbet.bek.kazbekuli
Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет во втором раунде техническим нокаутом завершил бой против американца Джошуа Конли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился во втором.
Для 26-летнего Бека - это 12-я победа в профи и 11-я досрочная. А для Дшошуа это поражение седьмое.
Казахстанец открывал андеркарт вечера бокса Канело - Берланга в американском в Лас-Вегасе, но бой не попал в прямую трансляцию прелимов на YouTube.
К слову, год назад он также дрался в андеркарде у "Канело", где отправил в нокаут с нигерийца Абимболу Осундаиро.
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