Беговой марафон "Koktal Run": какие улицы перекроют в Астане
Сегодня, 18:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
133Фото: Baigenews.kz
Завтра, 9 сентября в столичном парке Коктал пройдет беговой марафон "Koktal Run". На время забега частично перекроют ряд улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Как сообщили в столичном акимате, марафон будет проводиться с 08:00 часов до 14:00 часов 9 сентября.
"В связи с прохождением маршрута марафона на проезжей части на это время будет перекрыта улица Бейбарыс Султан от улицы Енлик-Кебек до улицы Шабал Бейсековой. В целях обеспечения движения общественного транспорта предусмотрен временный объезд маршрутных автобусов на момент проведения мероприятия", - говорится в сообщении.
ТОО" City Transportation Systems" информирует об изменении схемы движения автобусных маршрутов №№ 2, 13, 32, 49, 50, 64, 73.
Самое читаемое