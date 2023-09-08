Беговой марафон "Koktal Run": какие улицы перекроют в Астане

Завтра, 9 сентября в столичном парке Коктал пройдет беговой марафон "Koktal Run". На время забега частично перекроют ряд улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Как сообщили в столичном акимате, марафон будет проводиться с 08:00 часов до 14:00 часов 9 сентября.

"В связи с прохождением маршрута марафона на проезжей части на это время будет перекрыта улица Бейбарыс Султан от улицы Енлик-Кебек до улицы Шабал Бейсековой. В целях обеспечения движения общественного транспорта предусмотрен временный объезд маршрутных автобусов на момент проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

ТОО" City Transportation Systems" информирует об изменении схемы движения автобусных маршрутов №№ 2, 13, 32, 49, 50, 64, 73.