Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности в Казахстан доставлен находящийся в розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, передаёт BaigeNews.kz.

Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.

"В июле 2023 года Садвакасов и адвокат Курманбаев, используя свои связи среди должностных лиц, предложили решить вопрос о начале досудебного расследования против бизнес-партнеров Долгалева. Для разрешения указанного вопроса достигнута договоренность о передаче незаконного вознаграждения в сумме 225 млн тенге. Однако, получив первую часть предлагаемой взятки в размере 90 млн тенге, Садвакасов и Курманбаев присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили", - говорится в сообщении АФМ.

В последующем Тимур Садвакасов опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылся от суда.

После незаконного пересечения государственной границы он задержан Пограничной службой Республики Узбекистан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда.

25 февраля на КПП "Капланбек" Туркестанской области Садвакасов передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор Шымкент.

В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор в Павлодар.

Дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.