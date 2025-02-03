Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Участники этой группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду "QI-Trade" и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге. Часть участников преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом", - говорится в сообщении.

По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он выдан на время, а после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой, будет возвращен в Кыргызскую Республику.

"Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в надзорном органе.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура уже экстрадировала 2-х участников данной преступной группы из России и Польши, которые на данный момент осуждены к различным годам лишения свободы.