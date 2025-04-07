Генеральной прокуратурой из Кыргызской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"Указанное лицо в июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору направило в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ. После чего, посредством удаленного доступа, злоумышленница осуществила переводы денег со счетов 5 потерпевших на банковские счета "дропперов" и завладела их денежными средствами", - говорится в сообщении.

В результате её преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.

В январе текущего года она задержана в аэропорту Бишкека и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на родину.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.