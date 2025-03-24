В Кокшетау произошел тревожный инцидент – мужчина в неадекватном состоянии ворвался в гимназию №13, разбил окна и напугал очевидцев. По информации из соцсетей, он бегал по зданию с окровавленными руками, кричал и преследовал одну из учениц, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщения о произошедшем быстро распространились в городских чатах и социальных сетях. Пользователи делились подробностями случившегося, высказывая обеспокоенность за безопасность детей.

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт происшествия. Злоумышленник был установлен и задержан. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент мужчина привлечен к ответственности по статье 440-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан ("Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ").

Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента. Родители школьников выражают обеспокоенность уровнем безопасности в учебных заведениях и требуют усиления мер контроля.