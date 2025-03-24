Бегал, кричал, разбивал окна: мужчина в крови устроил хаос в школе Кокшетау
Полицейские задержали мужчину, устроившего погром в школе Кокшетау.
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В Кокшетау произошел тревожный инцидент – мужчина в неадекватном состоянии ворвался в гимназию №13, разбил окна и напугал очевидцев. По информации из соцсетей, он бегал по зданию с окровавленными руками, кричал и преследовал одну из учениц, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщения о произошедшем быстро распространились в городских чатах и социальных сетях. Пользователи делились подробностями случившегося, высказывая обеспокоенность за безопасность детей.
В департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт происшествия. Злоумышленник был установлен и задержан. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения.
На данный момент мужчина привлечен к ответственности по статье 440-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан ("Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ").
Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента. Родители школьников выражают обеспокоенность уровнем безопасности в учебных заведениях и требуют усиления мер контроля.
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