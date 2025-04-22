В Казахстане всё больше людей участвуют в марафонах и массовых забегах. Но вместе с этим растут и риски для здоровья. В последние годы несколько участников марафонов скончались во время забегов, что вызывает серьёзные вопросы: кто отвечает за безопасность — организаторы или сами бегуны? Подробнее об этом читайте в материале BaigeNews.kz.

Несмотря на праздничную атмосферу и энтузиазм участников, марафоны в Казахстане иногда заканчиваются трагедиями. В 2018 году умер 18-летний студент. В 2022 году погиб 47-летний участник "Алматы марафона" — смерть наступила после того, как он пересёк финишную черту. В 2023 году в Алматинской области скончался 41-летний бегун — у него остановилось сердце. И вот в 2025 году произошло сразу два трагических случая. В ходе забега в Алматы скончались 21-летний и 84-летний участники. Даже подоспевшие вовремя медики ничем не смогли им помочь. Эти инциденты заставляют задуматься: все ли меры безопасности соблюдаются, и все ли участники понимают, на что идут?

Организатор Almaty Half Marathon — фонд "Смелость быть первым". Там отметили, что у них правила участия в стартах такие же, как на мировых марафонах, например, в Лондоне, Бостоне или Нью-Йорке. Нужно зарегистрироваться на сайте, оплатить взнос (от 16 до 18 тысяч тенге в зависимости от дистанции), подписать документ о состоянии здоровья и принятии на себя всех рисков.

Медицинские справки не запрашивают, так как этого не требует закон. Вместо этого участникам советуют заранее пройти медосмотр и подписать отказ от претензий. Организаторы подчеркивают, что стараются максимально информировать людей о возможных рисках. Для этого они проводят бесплатные тренировки, лекции, выдают памятки и приглашают на совместные пробежки. Также существует сообщество Community Almaty Run, которое помогает новичкам подготовиться.

"Мы проводим бесплатные тренировки, а также ведем отдельную группу подготовки к марафону - тоже на безвозмездной основе. Координируем работу сообщества Community Almaty Run, которое регулярно организует совместные пробежки. Перед последним забегом мы провели три разбора трассы для участников. Каждый участник заранее получает подробную памятку. Также проводим бесплатные лекции по различным аспектам подготовки к забегам. Вся эта работа ведется круглогодично, и информация об этом регулярно публикуется в наших социальных сетях", - сообщили в фонде.

После трагических случаев в 2012, 2018 и 2022 годах организаторы усилили меры безопасности: увеличили количество машин скорой помощи, пригласили больше профессиональных врачей и улучшили связь с экстренными службами. В 2025 году они заявили, что готовы дополнительно пересмотреть условия безопасности. Организаторы также помогают семьям погибших: оплачивают транспортировку тел, проезд родственников и оказывают финансовую помощь.

По мнению врачей, главная причина смертей на марафонах — плохая подготовка. Спортивный врач Гульмира Турганбаева считает, что даже дистанция в 20 километров требует подготовки с тренером. Особенно важно следить за сердцем. У многих молодых людей есть скрытые болезни сердца, которые никак не проявляются в повседневной жизни. Но при сильной нагрузке они могут привести к трагедии. Поэтому врач советует делать УЗИ сердца, сосудов ног, ЭКГ и сдавать анализ крови на сахар. Иногда может понадобиться консультация эндокринолога.

"Чтобы преодолеть дистанцию в 20 километров, марафонцу необходима серьезная подготовка. Минимальный срок такой подготовки - не менее четырех недель под руководством тренера. Очень важно правильно выстроить тренировочный процесс, особенно в части кардионагрузок. Даже профессиональные спортсмены в первую очередь делают акцент на корректной организации тренировок. Во время бега организм теряет много жидкости. Человек потеет, вместе с потом выводятся электролиты. Эти потери могут привести к сильному обезвоживанию, которое представляет серьезную нагрузку на сердце. Здесь может быть много факторов. В основном у молодых встречаются гипертрофическая кардиомиопатия, аритмии или другие врожденные аномалии", - сказала спортивный врач.

Ее коллега Саят Салыхов считает, что готовиться нужно за два-три месяца до марафона, постепенно увеличивая нагрузку. Он также подчеркнул важность правильного питания. За несколько часов до старта лучше съесть что-то лёгкое — овсянку, яйцо, немного печенья. Пить можно чай с сухофруктами. А вот жирную пищу и снеки лучше исключить. На сам марафон он советует брать воду, немного шоколада и простое печенье. По его словам, марафон — это не импровизация. Это результат системной, продуманной подготовки.

После последнего трагического случая министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что в Казахстане планируют ужесточить правила проведения марафонов. Возможно, появится требование обязательного медицинского обследования перед забегами.

Рост популярности марафонов — это, безусловно, хорошо. Но вместе с этим должна расти и ответственность. Как у самих бегунов, так и у организаторов. Марафон — это серьёзная проверка организма. И чтобы он действительно приносил пользу, а не вред, к нему нужно подходить с умом и подготовкой.