Компания Beeline Казахстан заявила, что не владеет сведениями о возбуждении уголовных дел в отношении своих сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

Это заявление последовало после сообщения Генеральной прокуратуры РК о расследовании в отношении работников операторов Beeline, Tele2 и их дистрибьюторов.

Накануне Генеральный прокурор РК на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью сообщил о возбуждении четырех уголовных дел по статьям 211 и 254 УК РК.

Фигуранты – сотрудники операторов связи и дистрибьюторы;

Регионы – Западно-Казахстанская область, Караганда, Алматы;

Суть обвинений – регистрация тысяч SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками.

"На данный момент у нас нет информации о возбужденных делах в отношении сотрудников Beeline. Мы отправили запрос в прокуратуру, чтобы получить детали. Компания работает строго в рамках закона и против любых его нарушений. Если информация подтвердится, мы готовы содействовать расследованию", — прокомментировали в Beeline.

Следствие продолжается. Beeline и другие операторы ожидают официальных разъяснений от правоохранительных органов.