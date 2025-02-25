Beeline не знает о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников
Оператор запросил разъяснения у прокуратуры.
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Компания Beeline Казахстан заявила, что не владеет сведениями о возбуждении уголовных дел в отношении своих сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.
Это заявление последовало после сообщения Генеральной прокуратуры РК о расследовании в отношении работников операторов Beeline, Tele2 и их дистрибьюторов.
Накануне Генеральный прокурор РК на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью сообщил о возбуждении четырех уголовных дел по статьям 211 и 254 УК РК.
- Фигуранты – сотрудники операторов связи и дистрибьюторы;
- Регионы – Западно-Казахстанская область, Караганда, Алматы;
- Суть обвинений – регистрация тысяч SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками.
"На данный момент у нас нет информации о возбужденных делах в отношении сотрудников Beeline. Мы отправили запрос в прокуратуру, чтобы получить детали. Компания работает строго в рамках закона и против любых его нарушений. Если информация подтвердится, мы готовы содействовать расследованию", — прокомментировали в Beeline.
Следствие продолжается. Beeline и другие операторы ожидают официальных разъяснений от правоохранительных органов.
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