Бедные казахстанцы в 3,5 раза меньше едят мяса, чем богатые соотечественники - исследование

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В Бюро национальной статистики выяснили, сколько мяса, молока, хлеба и фруктов потребляли казахстанцы в III квартале 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен".

Согласно исследованию, казахстанцы в большей мере потребляли:

- молочные продукты (56,3 кг. в среднем на душу населения в квартал);

- хлебопродукты и крупяные изделия (31,7 кг.);

- фрукты (26 кг.);

- овощи (22 кг.);

- мясо и мясопродукты (19,3 кг.).

В Бюро нацстатистики отметили, что 10% наименее обеспеченного населения употребляют в 4,5 раза меньше рыбы и морепродуктов, в 3,5 раза меньше мяса и мясопродуктов, и в 3,4 раза меньше молока и молочных продуктов, чем 10% наиболее обеспеченных граждан.