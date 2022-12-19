open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Бедные казахстанцы в 3,5 раза меньше едят мяса, чем богатые соотечественники - исследование
inform.kz 19 Декабря, 10:48
304
19 Декабря, 10:48
304
Фото: inform.kz

Бедные казахстанцы в 3,5 раза меньше едят мяса, чем богатые соотечественники - исследование

В Бюро национальной статистики выяснили, сколько мяса, молока, хлеба и фруктов потребляли казахстанцы в III квартале 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен". 

Согласно исследованию, казахстанцы в большей мере потребляли:

- молочные продукты (56,3 кг. в среднем на душу населения в квартал);
- хлебопродукты и крупяные изделия (31,7 кг.);
- фрукты (26 кг.);
- овощи (22 кг.);
- мясо и мясопродукты (19,3 кг.).         

В Бюро нацстатистики отметили, что 10% наименее обеспеченного населения употребляют в 4,5 раза меньше рыбы и морепродуктов, в 3,5 раза меньше мяса и мясопродуктов, и в 3,4 раза меньше молока и молочных продуктов, чем 10% наиболее обеспеченных граждан. 

"В общем доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домохозяйств составляет 50,8%. При этом наибольшая часть у казахстанцев уходит на приобретение мяса и мясопродуктов - 17%", - говорится в исследовании. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #продукты #Бюро национальной статистики
BaigeNews.kz
19 Декабря, 10:48
304
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх